A giugno sgravi per i giovani, da luglio cresce il taglio del cuneo di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci









Da giugno scattano gli sgravi per chi assume giovani Neet, che non studiano e non lavorano. Da luglio in busta paga i lavoratori dipendenti con retribuzioni lorde fino a 35mila euro troveranno 4 punti di taglio ulteriore del cuneo contributivo, con un beneficio di un centinaio di euro al mese. Sono alcune delle novità contenute nel Dl lavoro che è stato convertito ieri in legge alla Camera con 154 voti a favore, 82 contrari e 12 gli astenuti.

Giugno

Incentivi alle assunzioni di giovani Neet

Per ...