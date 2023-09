A luglio lavoro in calo (-73mila) dopo sette mesi di crescita di Claudio Tucci

La congiuntura economica in affanno, il caro prezzi e le previsioni incerte per i prossimi mesi iniziano a ripercuotersi anche sul mercato del lavoro. Dopo sette mesi consecutivi di crescita, infatti, il numero di occupati a luglio è in contrazione: -73mila unità. Un calo, ed è il secondo campanello d’allarme, che interessa uomini e donne, la fascia centrale della forza lavoro (25-49 anni), e riguarda sia i rapporti a termine (-63mila), che hanno trainato la ripresa occupazionale post Covid, sia ...