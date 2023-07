A luglio più contratti stabili, previste 585mila assunzioni di Claudio Tucci









A luglio sono oltre 585mila, 585.310 per la precisione, le assunzioni programmate dalle imprese. Rispetto a un anno fa c’è una crescita di 80mila ingressi. Le previsioni occupazionali per l’estate sono positive: nel trimestre luglio-settembre sono in programma infatti poco meno di 1,5 milioni di inserimenti da parte del mondo produttivo, +197mila rispetto allo stesso periodo 2022.

A spingere il lavoro sono i comparti manifatturieri e le costruzioni, ma soprattutto il terziario: due terzi degli ingressi...