Al via la seconda edizione del Concorso "Buone pratiche in edilizia" di Marco Poli

Link utili Regolamento del concorso Altri provvedimenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'Inail informa che, per l'anno 2023, è indetta la seconda edizione del concorso nazionale "Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili". Il precedente concorso si era svolto, con grande successo nel 2019. Il concorso è organizzato dallo stesso Istituto e dal sistema di coordinamento delle Regioni per il tramite del Gruppo tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli...