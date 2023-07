Alluvione, premi Inail sospesi per imprese e autonomi solo su richiesta di Mauro Pizzin

Interessati i datori di lavoro privati che hanno scelto il versamento in quattro rate









I datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dallo scorso 1° maggio per usufruire della sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza da quella data al prossimo 31 agosto, secondo quanto disposto dal Dl 61/2023, dovranno effettuare una richiesta all’Inail entro il 20 novembre 2023. Lo ha chiarito l’Istituto nella circolare 33/2023 di ieri, in...