Alluvione: slitta di 10 giorni l’invio dell’Uniemens di Alberto Rozza

L'Inps, con il messaggio 2459/2023, ha reso noto che i datori di lavoro colpiti dall'alluvione di maggio 2023 e che hanno richiesto l'ammortizzatore sociale unico di cui al Dl 61/2023, potranno inoltrare i flussi Uniemens di competenza maggio 2023 entro il 10 luglio prossimo in luogo del 30 giugno normativamente previsto.

Secondo l'istituto previdenziale tale proroga si è resa necessaria per consentire la corretta esposizione degli eventi come indicati nel messaggio 2325/2023, con il quale sono state...