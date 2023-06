Alluvione, dallo Stato alle Casse tutti gli aiuti per i professionisti di Valeria Uva

Da giovedì 15 giugno le richieste all’Inps con requisiti autocertificati: attese oltre 23mila istanze. Indennizzi per calamità anche dalle Casse private: già varati quelli per medici, avvocati e biologi









Parte subito l’indennità per gli autonomi e professionisti danneggiati dall’alluvione: le domande per il contributo a chi ha avuto lo studio danneggiato potranno essere presentate all’Inps da giovedì 15 giugno. Ma oltre all’indennità statale, tra gli aiuti varati dalle Casse di previdenza per le calamità fino al sostegno immediato in arrivo con le varie raccolte fondi di solidarietà, sono tante le iniziative in soccorso dei professionisti i colpiti dalle alluvioni che hanno interessato l’Emilia Romagna...