Alluvioni, domanda per non versare i contributi di M.Pri.









Artigiani e commercianti, datori di lavoro domestico e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps che vogliono beneficiare della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali, a causa delle alluvioni di maggio, devono presentare domanda all'istituto di previdenza entro il 20 novembre.



Il decreto legge 61/2023 ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza tra maggio e agosto 2023 in favore di diverse categorie per quanto...