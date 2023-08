Anzianità e qualifica incidono sul calcolo delle ferie di Cristian Callegaro

La contrattazione collettiva può stabilire la durata delle ferie in base a una serie di parametri: qualifica contrattuale, anzianità di servizio, età, eccetera.

Interessante è la regolamentazione sul punto prevista dal Ccnl metalmeccanica industria, secondo il quale, in generale, i lavoratori maturano, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie pari a 4 settimane. I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto a un giorno in più e quelli...