01 marzoENTI CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI - FEDERCULTURE
IstitutoAssistenza sanitaria integrativa
Riferimenti
Adempimento
Art. 71 bis - Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti convengono sull'utilità di promuovere forme di remunerazione "flessibile" attraverso l'erogazione da parte del datore di lavoro di beni e servizi di cui all'art. 51, comma 2, lett. f, f bis, f ter, ecomma 3 e all'art. 100, del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. Tuir) concordate a livello di contratto, di accordo o di regolamento aziendale.
Al fine di garantire ai lavoratori e alle lavoratrici maggiori prestazioni assistenziali, integrative del Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende del Settore a far data dal 4.3.2026 sono tenute a destinare ad un Fondo e/o Ente/assicurazione di assistenza sanitaria integrativa una quota pari ad euro 28,34 per ciascun lavoratore o lavoratrice per dodici mensilità, per l'attivazione di un piano sanitario comprensivo delle prestazioni di cui all’Allegato C.
Le Aziende, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, dovranno attivare le procedure per l'individuazione del Fondo e/o dell'Ente e/o dell'assicurazione di assistenza sanitaria di cui al periodo precedente.
A partire da marzo 2026 e fino a quando non sarà attivata la polizza sanitaria in favore del personale, gli importi accantonati saranno destinati al sistema di welfare aziendale.”
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