01 marzoENTI CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI - FEDERCULTURE
IstitutoAssistenza sanitaria integrativa
Riferimenti
ACCR del 30-04-2026 - Articolo 71 bis
Adempimento
Art. 71 bis - Assistenza sanitaria integrativa&nbsp;
Le Parti convengono sull&#39;utilit&agrave; di promuovere forme di remunerazione "flessibile" attraverso l&#39;erogazione da parte del datore di lavoro di beni e servizi di cui all&#39;art. 51, comma 2, lett. f, f bis, f ter, ecomma 3 e all&#39;art. 100, del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. Tuir) concordate a livello di contratto, di accordo o di regolamento aziendale.
Al fine di garantire ai lavoratori e alle lavoratrici maggiori prestazioni assistenziali, integrative del Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende del Settore a far data dal&nbsp;4.3.2026 sono tenute a destinare ad un Fondo e/o Ente/assicurazione di assistenza sanitaria integrativa una quota pari ad euro&nbsp;28,34 per ciascun lavoratore o lavoratrice per dodici mensilit&agrave;, per l&#39;attivazione di un piano sanitario&nbsp;comprensivo delle prestazioni di cui all&rsquo;Allegato C.
Le Aziende, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, dovranno attivare le procedure per l&#39;individuazione del Fondo e/o dell&#39;Ente e/o dell&#39;assicurazione di assistenza sanitaria di cui al periodo precedente.
A partire da&nbsp;marzo 2026 e fino a quando non sar&agrave; attivata la polizza sanitaria in favore del personale, gli importi accantonati saranno destinati al sistema di welfare aziendale.&rdquo;
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ