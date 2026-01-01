01 gennaioCOMPAGNIE AEREE STRANIERE - FAIRO
IstitutoAssistenza sanitaria integrativa
Riferimenti
Adempimento
Le Parti convengono l'adesione delle singole aziende associate alla Fairo ad un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (FasiOpen).
Fermo restando quanto previsto al punto 4 che segue, le aziende associate alla Fairo hanno aderito al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (FasiOpen) a far data dall’1.1.2017.
L’adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (FasiOpen) non è obbligatoria per le aziende presso le quali siano già istituite, a livello aziendale, alla data del presente Accordo, forme alternative di assistenza sanitaria integrativa, comportanti condizioni di miglior favore.
Il contributo aziendale complessivo minimo pro capite è pari ad Euro 120 annui per tutto il personale assunto a tempo indeterminato, tempo pieno o parziale, restando inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno venir concordati e definiti nella contrattazione di secondo livello con le singole aziende aderenti a Fairo.
In data 7.8.2025 il contributo aziendale è elevato ad Euro 240 a partire dall’1.1.2026 con prestazioni adeguate al nuovo livello di appartenenza.
In conformità alla struttura della assistenza sanitaria integrativa il dipendente aderente al fondo avrà la facoltà di poter aggiungere a proprie spese, per coperture sanitarie di livello superiore previste dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata tra Fairo ed il Fondo stesso.
Le Parti, inoltre, al fine di garantire l'obiettivo della costituzione di una Cassa Sanitaria di Settore, convengono di esaminare le risultanze definitive del processo di individuazione di un Fondo di Assistenza Sanitario Integrativo del Trasporto Aereo, all’esame della Commissione Paritetica dell’Osservatorio Nazionale, per l’eventuale adesione dello stesso, compatibilmente con i costi contrattuali e nel rispetto delle esigenze aziendali delle Compagnie aderenti alla Fairo.
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