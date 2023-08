Attrezzature di lavoro: ridisegnato l’elenco dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche obbligatorie di Mario Gallo

Nell'ultimo decennio, la disciplina sulle attrezzature di lavoro ha fatto importanti passi in avanti anche per quanto riguarda l'accertamento del mantenimento, nel corso del tempo, dei necessari requisiti di sicurezza; sotto tale profilo va rilevato che, con l'emanazione del decreto direttoriale 92 dei ministeri del Lavoro, Salute e delle Imprese e del Made in Italy del 1° agosto 2023, è stato aggiornato l'elenco ufficiale (previsto al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011) dei soggetti...