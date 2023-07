Bancari, ok dei lavoratori alla piattaforma di Cristina Casadei









I bancari hanno dato il via libera quasi all’unanimità alla piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Per la consultazione Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin hanno convocato oltre mille assemblee che sono state svolte in maniera capillare in tutta Italia. Il 99,5% dei votanti ha detto sì, lo 0,2% no e lo 0,3% si è astenuto.

La categoria ha mostrato forte condivisione delle richieste, dove la parte economica ha un ruolo centrale: al livello medio di riferimento...