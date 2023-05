Bando Isi 2022, domande all’Inail entro il 16 giugno di Roberto Lenzi









Il portale web dell’Inail è operativo per la presentazione delle domande sul bando Isi 2022 a partire dallo scorso 2 maggio. Ora le imprese possono effettuare le simulazioni di punteggio per capire se i propri progetti di miglioramento della sicurezza raggiungono il punteggio minimo per il diritto di accesso ai fondi. Possono farlo utilizzando lo Spid del legale rappresentante per entrare nel portale telematico dell’Istituto. Il portale rimarrà aperto fino alle ore 18 del 16 giugno 2023. Le imprese...