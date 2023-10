Bollettino Unioncamere: a ottobre 472mila assunzioni dalle imprese di Claudio Tucci

Dato in flessione (-1,2%) su base annua. Il calo colpisce soprattutto le Pmi

Il rallentamento dell’economia mostra i primi effetti negativi sul lavoro. Negli ultimi tre mesi dell’anno, ottobre-dicembre, le imprese hanno in programma di assumere poco più di 1,2 milioni di profili, in calo dell’1,4% rispetto allo stesso periodo 2022. Anche il dato di ottobre è in leggera flessione, con circa 472mila ingressi previsti, -1,2% su ottobre 2022. Sono le piccole e medie imprese a rivedere, in contrazione, i propri fabbisogni occupazionali (le grandi realtà mostrano il segno più). E che si stia vivendo una fase di incertezza lo testimonia anche un altro dato: il 54% dei contratti preventivati questo mese dai datori è a termine.

Dalla fotografia scattata ieri da Unioncamere-Anpal, attraverso il sistema informativo Excelsior, emerge poi come, purtroppo, non accenna a ridursi il “mismatch”. A ottobre abbiamo superato la soglia psicologica del 50%, siamo al 51%, ormai parliamo di un problema strutturale, e in crescita (a ottobre 2022 il “mismatch” era al 45,5%). Cresce invece la domanda di lavoratori immigrati: a ottobre si prevedono oltre 99mila ingressi (il 21% del totale), +11mila sull’anno.