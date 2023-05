Bonus sociali visibili nel portale delle famiglie Inps di Pietro Gremigni

È stata rilasciata una nuova versione del Portale delle famiglie, dove sono stati integrati i dati riguardanti i bonus sociali per i soggetti che si trovano in una situazione di disagio economico.Lo ha comunicato l'Inps col messaggio 1349/2023 dell’11 aprile.



Nell'ambito del progetto, finanziato con le risorse del Pnnr, di creazione di una piattaforma integrata per la genitorialità, Inps ha incrementato i relativi contenuti con i dati riguardanti i bonus sociali, permettendo così all'utente di conoscere...