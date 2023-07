Buste paga un po’ più pesanti per le retribuzioni medio-basse di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone









Da questo mese e fino al 31 dicembre 2023 una congrua fetta di lavoratori - 14 milioni secondo la stima del ministero del Lavoro - riceverà una busta paga con il netto più pesante per via dell’applicazione della nuova misura del taglio al cuneo fiscale e contributivo introdotta dal Dl 48/23 (meglio conosciuto come Dl lavoro, atteso ieri in Gazzetta Ufficiale).

Vale la pena osservare che sul taglio del cuneo fiscale, che interessa le buste paga dei lavoratori, si naviga ancora a vista con provvedimenti...