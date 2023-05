Canale privilegiato all’ingresso di lavoratori formati nei Paesi d’origine di Claudio Tucci

Arriva un canale privilegiato (e organizzato) di ingresso per lavoratori extracomunitari formati nei Paesi di origine, non condizionato ai tempi di emanazione del decreto flussi. La novità è contenuta nel decreto Cutro (legge 50 del 2023), ed è stata spinta, con forza, da Confindustria. In pratica, in via transitoria, vale a dire per il 2023 e il 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Cnel e alle loro articolazioni territoriali o di categoria «di concordare...