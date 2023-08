Cassa dipendenti enti locali e Cassa sanitari, estratti conto certificativi su tutte le sedi Inps di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps al rilascio dell'estratto conto certificativo su tutto il territorio nazionale per gli iscritti alla Cassa dipendenti enti locali e Cassa pensione sanitari; lo ha comunicato lo stesso Inps con messaggio 2866/2023.

Il rilascio dell'estratto in esame è stato preceduto da una serie di attività iniziate nel 2016 per consentire di processare anche il conto assicurativo degli iscritti alla Gestione pubblica; le implementazioni hanno riguardato dapprima le certificazioni del diritto ...