Cassazione penale, il versamento dei contributi prevale sul pagamento degli stipendi di Camilla Fino e Pietro Fino

Con la sentenza 32967/2023, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che si configura il reato di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del Dl 463/1983 quando la scelta del datore di lavoro di utilizzare la poca liquidità a sua disposizione per pagare gli stipendi ai dipendenti determina l'inadempimento verso l'Inps.

Nel dettaglio, la Corte ha rilevato che nel giudizio di legittimità non sono state considerate rilevanti le eccezioni difensive in ordine al valore probatorio del...