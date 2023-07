Causali anche con contratti non rappresentativi di Matteo Prioschi









Qualora i contratti sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative non prevedano causali per i contratti a termine oltre i dodici mesi, sono valide eventuali causali di contratti “non rappresentativi” applicati in azienda. Così l'Ispettorato nazionale del lavoro, rappresentato al Festival del lavoro dal capo Paolo Pennesi e dal direttore centrale Danilo Papa, interpreta la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2015 introdotta dal decreto...