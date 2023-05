Ccnl credito, sospesi fino al 31 luglio i termini di scadenza a cura della redazione di Top24 Lavoro

Link utili Accordo 26 aprile 2023 Contrattazione nazionale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il 26 aprile 2023, Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub hanno concordato, in continuità con quanto stabilito dall'accordo del 27 dicembre 2022 e del 28 febbraio 2023, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del Ccnl 19 dicembre 2019, che gli incontri che si svolgeranno tra le parti entro il 31 luglio si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente sospensione, fino al 31 luglio 2023, dei termini al 31...