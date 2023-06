Cig, l’industria traina la richiesta a maggio di Giorgio Pogliotti









A maggio si riaccende il ricorso mensile alla cassa integrazione: le ore autorizzate dall’Inps, in totale, sono state 34,5 milioni, il 40,8% in più rispetto al precedente mese di aprile (24,5 milioni) per i segnali di difficoltà che arrivano dall’industria e in maniera più contenuta dal commercio. Ma nel confronto tendenziale si conferma la tendenza al miglioramento, ed emerge una contrazione del 36,9% rispetto a maggio 2022, quando erano state autorizzate 54,7 milioni di ore.

Guardando alle singole...