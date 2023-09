Circolare 24 lavoro - Agevolazioni Giovani Neet e Assegno di inclusione di Rossella Quintavalle e Paolo Rossi

Dopo il via libera da parte della Commissione Europea all'operatività degli sgravi previsti per l'assunzione di giovani Under 36 e di donne svantaggiate, il Legislatore potenzia ulteriormente gli incentivi a favore dell'occupazione giovanile, questa volta stanziando risorse in favore dei giovani Under 30 che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo (i c.d. Neet - Not in Education, Employment or Training). L'inserimento nel mercato del lavoro dei Neet è ...