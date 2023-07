Circolare 24 Lavoro - Assunzioni agevolate 2022-2023: giovani under 36 e donne di Rossella Quintavalle e Paolo Rossi

L'esonero contributivo riservato ai giovani under 36 e alle donne, previsto dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2020), nonostante abbia previsto il beneficio per tutte le assunzioni e le trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato di giovani al di sotto dei 36 anni e di donne in possesso di specifici requisiti per l'intero anno 2022, ha incontrato un blocco all'accesso dei benefici al 30 giugno 2022. Questo perché la...