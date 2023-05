Circolare 24 Lavoro - Contratto a termine: le novità del Decreto lavoro di Pietro Gremigni

Cambiano le causali del contratto a tempo determinato dopo l'emanazione del Dl 48/2023 (Decreto Lavoro) che all'articolo 24 affida ai contratti collettivi la loro individuazione oppure, in mancanza di clausole collettive, alle causali oggettive a suo tempo introdotte dal Dlgs 368/2001.

A parte la sostanziale liberalizzazione del contratto a termine per alcuni settori specifici, il nuovo provvedimento in vigore dal 5 maggio 2023 non modifica nient'altro della disciplina contenuta nel Dlgs 81/2015, ...