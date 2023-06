Circolare 24 Lavoro - Decreto alluvione: le istruzioni operative Inps di Marcello Mello

Link utili 1. Decreto alluvione: adempimenti e versamenti, sospensione dei termini Circolari del Sole 24 Ore

2. Decreto alluvione: ammortizzatore sociale speciale Circolari del Sole 24 Ore

3. Decreto alluvione: indennità una tantum per gli autonomi Circolari del Sole 24 Ore

Scarica il Pdf della Circolare 24 Lavoro del 21 giugno 2023 Circolari del Sole 24 Ore









Il Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61, meglio noto come "Decreto Alluvione", ha introdotto interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023.

Il provvedimento è in vigore dal 2 giugno 2023 e, tra le principali, disposizioni volte a sostenere i datori di lavoro e i lavoratori, annovera le seguenti:

– Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi...