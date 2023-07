Circolare 24 Lavoro - Lavoratori impatriati: il regime fiscale agevolato per gli sportivi di Marcello Mello

Il «regime speciale per lavoratori impatriati» di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

Nonostante le diverse modifiche che la normativa in esame ha subito dal 2019 ad oggi, nulla...