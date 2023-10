Circolare 24 Lavoro - La leadership sostenibile di Antonio Carlo Scacco

Una definizione attuale e tuttora valida di “sviluppo sostenibile” è stata formulata già nel 1987 da Gro Harlem Brundtland, presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development, WCED,) istituita nel 1983, con il rapporto «Our common future» (Il futuro di tutti noi). Da allora la tematica della sostenibilità dello sviluppo si ripropone periodicamente alla attenzione degli addetti ai lavori, anche in relazione alle notizie, non certo esaltanti, che arrivano dallo stato di salute del pianeta. Un recente articolo (settembre 2023) pubblicato su SciencesAdvances da un gruppo di scienziati (Earth beyond six of nine planetary boundaries), denuncia il superamento di ben sei dei nove “confini planetari” individuati dal team di Johan Rockström quali processi critici per il mantenimento della stabilità e della resilienza del sistema Terra nel suo complesso. Denunce autorevolmente confermate dall’ultimo rapporto di valutazione (AR6, marzo 2023) del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), l’organismo dei principali scienziati del clima a livello mondiale. Né prospettive migliori si evincono dallo stato di attuazione della Agenda 2023 per lo Sviluppo sostenibile il cui ultimo rapporto sulla attuazione, datato settembre 2023, rileva laconicamente come “A metà dell’Agenda 2030, siamo allarmati dal fatto che anche i progressi sulla maggior parte degli Obiettivi di sviluppo sostenibile si stiano muovendo molto lentamente o sono regrediti al di sotto del livello di riferimento del 2015.”.

In questo quadro non certo ottimistico, appare ancora più fondamentale il ruolo della leadership sostenibile. Secondo Visser e Courtice un leader della sostenibilità è semplicemente qualcuno che ispira e sostiene l’azione verso un mondo migliore. Il leader (dal verbo inglese to lead, viaggiare) è colui che indica ai compagni di viaggio la strada da percorrere ma la leadership è qualcosa di più perché si focalizza sul concetto di strategia, diverso dal semplice concetto di gestione che si occupa più limitatamente dell’efficienza delle operazioni. La leadership sostenibile è il processo che identifica, ispira e implementa nuove strategie, politiche e comportamenti manageriali coerenti con i principi di sostenibilità. Risulta evidente come tale processo di trasformazione richieda skill di alto livello e fortemente specializzate. Nelle dimensioni aziendali più grandi sono stati istituiti dei Chief Sustainable Officer (CSOs), manager di alto livello diretti referenti dei CEO, il cui compito è proprio quello di gestire, in stretto collegamento con le altre aree e figure aziendali (ad esempio i Chief Risk Officers, CROs), il processo di sostenibilità. Non è un caso come una ricerca condotta da Deloitte abbia rilevato come le aziende che hanno nominato un CSO vedano benefici dall’avere al vertice delle loro organizzazioni un “sense-maker in chief”, un “creatore di senso” in grado di prevedere i cambiamenti esterni nel contesto di un ambiente sostenibile. Solidi programmi di sostenibilità realizzati attraverso la incentivazione della collaborazione con le imprese locali, l’utilizzo prodotti locali, impianti di produzione, persone, risorse umane, servizi e infrastrutture, non mancano di produrre anche consistenti effetti occupazionali, come dimostra il programma di sostenibilità sostenuto da ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company).

Dalla legislazione europea, cui è dedicata la terza parte della Circolare, arrivano segnali di rilevante interesse per lo sviluppo e la leadership sostenibile. All’interno del Green Deal un ruolo fondamentale assumono le direttive Ue sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (2022/2464/Ue), e la proposta di direttiva COM(2022) 71 final relativa al dovere di diligenza (due diligence) delle imprese ai fini della sostenibilità. La prima (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), si trova già in uno stato di avanzata attuazione e produrrà obblighi di rendicontazione già a partire dall’esercizio finanziario 2024, che dovrà essere rendicontato nell’anno successivo. Ma non non sono poche le critiche che vengono mosse, dalle parti sociali come da autorevoli associazioni d’impresa, ad alcuni fondamentali aspetti di tali normative con tutti i rischi conseguenti (rischio di greenwashing, minore granularità, valutazione di materialità, dumping salariale: si veda più estesamente infra).