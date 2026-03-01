01 marzoAEROPORTI (TRASPORTO AEREO) - Gestori Aeroportuali
IstitutoClassificazione del personale
Riferimenti
ACC del 23-03-2026 ACC del 23-03-2026 - Articolo G6 ACC del 23-03-2026
Adempimento
A partire dall&rsquo;1.3.2026 l&rsquo;art. G6 allegato all&#39;Accordo del 23.3.2026 sostituisce la versione dell&rsquo;art. G6 sottoscritta il 4.6.2025.
A decorrere dall&rsquo;1.3.2026, per il personale in fase di attestazione trovano applicazione i tempi di cui al punto 5 del nuovo art. G6. Nel conteggio per i nuovi periodi di attestazione saranno incluse anche le mensilit&agrave; pregresse gi&agrave; maturate a tale data.
A prescindere dai tempi di recepimento amministrativo del nuovo livello maturato a partire dall&rsquo;1.3.2026, le Aziende riconoscono gli effetti del nuovo inquadramento dalla data di maturazione dello stesso. Tali effetti non decorrono prima della data dell&rsquo;1.3.2026.
Entro l&rsquo;1.6.2026 le aziende utilizzano il nuovo sistema professionale per le nuove assunzioni, mentre l&rsquo;applicazione al personale in forza dovr&agrave; avvenire entro il periodo di vigenza del presente rinnovo. Al fine di agevolare l&rsquo;adozione del nuovo sistema professionale sono state inserite le tabelle di conversione transitorie di seguito riportate a valere fino al rinnovo del presente C.C.N.L.. L&rsquo;applicazione dei tempi di attestazione come sotto indicati decorre dall&rsquo;1.3.2026.
PER SAPERNE DI PIÙ
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