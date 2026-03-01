01 marzoAEROPORTI (TRASPORTO AEREO) - Gestori Aeroportuali
IstitutoClassificazione del personale
Adempimento
A partire dall’1.3.2026 l’art. G6 allegato all'Accordo del 23.3.2026 sostituisce la versione dell’art. G6 sottoscritta il 4.6.2025.
A decorrere dall’1.3.2026, per il personale in fase di attestazione trovano applicazione i tempi di cui al punto 5 del nuovo art. G6. Nel conteggio per i nuovi periodi di attestazione saranno incluse anche le mensilità pregresse già maturate a tale data.
A prescindere dai tempi di recepimento amministrativo del nuovo livello maturato a partire dall’1.3.2026, le Aziende riconoscono gli effetti del nuovo inquadramento dalla data di maturazione dello stesso. Tali effetti non decorrono prima della data dell’1.3.2026.
Entro l’1.6.2026 le aziende utilizzano il nuovo sistema professionale per le nuove assunzioni, mentre l’applicazione al personale in forza dovrà avvenire entro il periodo di vigenza del presente rinnovo. Al fine di agevolare l’adozione del nuovo sistema professionale sono state inserite le tabelle di conversione transitorie di seguito riportate a valere fino al rinnovo del presente C.C.N.L.. L’applicazione dei tempi di attestazione come sotto indicati decorre dall’1.3.2026.
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