Con il bonus per i giovani che non studiano o lavorano attese 70mila assunzioni di Claudio Tucci









Per recuperare al lavoro l’esercito di giovani che non studiano e non hanno un impiego il governo, con il Decreto Lavoro, Dl 48 del 4 maggio del 2023 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio) mette in campo, all’articolo 27, un sostegno piuttosto robusto. Ai datori privati che assumono under30 Neet e registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa occupazione giovani” è riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda. Si deve trattare di nuove...