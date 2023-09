Confronto alla Giustizia sull’equo compenso di A.Gal.









A poco più di cento giorni dall'entrata in vigore - 20 maggio scorso, preceduta da un voto parlamentare a larghissima maggioranza - l’equo compenso torna sul tavolo della Giustizia. Martedì prossimo 12 settembre in via Arenula verranno ricevute le cinque organizzazioni imprenditoriali (Abi, Assonime, Confindustria, Confcooperative e Ania) che a luglio avevano sollevato una serie di perplessità applicative della legge 49/2023 in una lettera indirizzata al Governo (si veda Il Sole 24 Ore del 1° agosto...