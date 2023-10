Contrattazione collettiva per andare oltre il salario minimo legale di Matteo Prioschi

Parti sociali a confronto durante la seconda giornata del convegno nazionale Agi









Utile, inutile, potenzialmente dannoso. La tavola rotonda dedicata a “valore del lavoro e politiche retributive”, svoltasi durante la seconda giornata del Convegno nazionale Agi, ha messo in evidenza le differenti posizioni delle parti sociali in merito all’opportunità di definire per legge un valore minimo della retribuzione oraria, anche alla luce della recente sentenza 27711/2023 della Corte di cassazione, che ha evidenziato la necessità di tenere in considerazione la proporzionalità e l’adeguatezza indicate nell’articolo 36 della Costituzione.

Azzurra Morelli, vicepresidente di Confindustria Firenze, ha sottolineato l’alta percentuale di applicazione del contratto collettivo e dell’utilizzo della contrattazione di secondo livello da parte delle imprese del territorio e affermato che «l’articolo può essere applicato tramite il contratto di lavoro nazionale, quindi non c’è tanto il tema di inserire nuove norme e principi, ma di far applicare quelli che abbiamo ora».

Il contratto nazionale è a tutela sia dei lavoratori che delle imprese e va al di là del trattamento economico minimo – ha argomentato Eleonora Anselmi, vicepresidente nazionale Giovani imprenditori di Confindustria - . Quindi ciò che abbiamo raggiunto con i sindacati, è una tutela del trattamento economico complessivo ed è quello che oggi i lavoratori devono ricercare perché ricomprende tutto ciò che l’azienda può e deve offrire in welfare nel 2023, senza andare a incastrarsi in una rigidità che probabilmente l’apparato legislativo di un salario minimo ci impone rispetto a un contratto collettivo nazionale. Contratti che devono essere non solo per le industrie, ma anche per le cooperative, per le aziende artigiane, così da avere una pluralità di interlocutori allo stesso tavolo e accordarsi su un miglior trattamento e qualità della vita del lavoratore».

Dopo aver evidenziato che i contratti del terziario sottoscritti dalle organizzazioni più rapprensentative sono sopra i 9 euro orari, Paolo Baldazzi, dirigente responsabile del settore lavoro, contrattazione e relazioni sindacali di Confcommercio ha prospettato che «un intervento a gamba tesa del legislatore potrebbe annientare la contrattazione» e che si può pensare a interventi che «valorizzino erga omnes di tutti i trattamenti dei contratti leader».

Ma allo stato attuale la contrattazione di secondo livello non rappresenta nei fatti uno strumento sufficientemente utilizzato, secondo Tiziana Bocchi, della segreteria confederale della Uil, in quanto «dal 1993 a oggi avrebbe dovuto essere la seconda gamba per la redistribuzione tramite i salari ma ciò non è avvenuto, dato che si è sviluppata solo nel 26% delle aziende». Ciò non significa che la contrattazione di secondo livello non sia utile, anzi le condizioni di lavoro si difendono applicando i contratti e il secondo livello. Quanto al salario minimo, «non crediamo sia la soluzione al lavoro povero, che si combatte con altri strumenti a partire dallo sviluppo, ma dato che il testo mette al centro la contrattazione e parte dai minimi tabellari, non vediamo rischi di involuzione del sistema impresa».

«Siamo nella condizione per cui l’impresa decide quale sia il contratto di lavoro da applicare, c’è un tema di superfetazione, di aumento eccessivo dei contratti collettivi anche sottoscritti dalle organizzazioni sindacali confederali, con confusione sugli ambiti di applicazione – secondo Andrea Borghesi, segretario generale Nidil-Cgil - e c’è enorme ritardo sul rinnovo dei contratti che crea qualche problema. Il salario minimo può aiutare, soprattutto definendolo come Tem e non come Tec, cioè trattamento economico complessivo». Inoltre, se si facesse riferimento alla contrattazione leader «come riferimento dal punto di vista economico anche a chi non è applicata, come collaboratori e partite Iva, sarebbe un’estensione utile del sistema».

Tuttavia, ha dichiarato Giorgio Graziani, segretario confederale Cisl, «se fissiamo un salario minimo di 9 euro in settori che ora si trovano molto sotto c’è il pericolo che quei lavoratori scompaiano o abbiano riduzioni forzate di orario. siamo convinti che inserire il salario minimo per legge non promuova la contrattazione. Un salario minimo può diventare il riferimento a cui fare da linea guida senza ricorrere alla contrattazione legata al welfare, alla produttività, alle condizioni accessorie. La legge sul salario minimo smonterebbe culturalmente e praticamente quello che è il castello contrattuale faticosamente costruito».