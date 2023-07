Contributi sospesi solo per attività e dipendenti nelle zone alluvionate di N.T.









Inps ha fornito le istruzioni per beneficiare della sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti contributivi in favore delle aree colpite dalle alluvioni dello scorso mese di maggio. L'agevolazione è contenuta nel decreto legge 61/2023.



L'istituto di previdenza, con la circolare 67/2023, precisa innanzitutto che la sospensione riguarda anche i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito oltre che i contributi previdenziale e assistenziali e i premi per l'assicurazione...