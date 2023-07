Conversione in welfare del premio detassabile, riflessi sul cuneo di Roberto Vinciarelli

Un dipendente a luglio ha un imponibile previdenziale di 1800 euro, l'azienda dove lavora (industria fino 15 dipendenti, aliquota contributiva del 9,19%) applica la detassazione e il contratto collettivo di 2 livello che istituisce il premio detassabile consente la conversione di tutto il premio in welfare. Il premio detassabile pagato a luglio 2023 al dipendente di 2000 euro, fa perdere il cuneo sulla retribuzione di luglio per effetto del cumulo con la retribuzione corrente. Nel caso in cui il dipendente decidesse di convertire i 2000 euro di premio, nel rimborso della spesa asilo nido del figlio sostenuta nel 2023 di 2000 euro il dipendente perderebbe il cuneo sul mese di luglio? Al dipendente conviene avere il premio detassabile o il welfare asilo nido in termini di potere di acquisito?

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Si ritiene, in assenza di atti di prassi, che il premio detassabile pagato a luglio di 2000 euro (il premio detassabile è imponibile previdenziale e soggiace ad una imposta sostitutiva del 5% per l'anno 2023), si sommi all'imponibile previdenziale di competenza di luglio (1800 euro) ai fini del diritto e ai fini della misura del cuneo.

Per cui a luglio 2023 l'imponibile previdenziale del dipendente sarà di 3800 euro (1800+2000) che in quanto maggiore di 2692 farà perdere il diritto al cuneo al dipendente...