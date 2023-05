Cuneo fiscale, in busta fino a 100 euro di aumento per sei mesi di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci









Con poco più di 4 miliardi il governo Meloni conferma per il 2023 l’ulteriore intervento sul cuneo contributivo di quattro punti. In questo modo, per le retribuzioni annue lorde fino a 25mila euro la riduzione dei contributi a carico del lavoratore sale a 7 punti complessivi (i nuovi 4 + 3 punti già previsti con la manovra 2023). Nella fascia retributiva tra 25 e 35mila euro la sforbiciata cresce fino a 6 punti totali (i nuovi 4 + i 2 punti già previsti da gennaio). Questo maxi sconto, che vale fino...