Da Fondimpresa 65,5 milioni per formare lavoratori in cig di Claudio Tucci









Da Fondimpresa pronti 65,5 milioni per formare lavoratori in cassa integrazione. Dopo la pubblicazione del decreto Mef-Lavoro - che restituisce la prima annualità (120 milioni) del prelievo forzoso operato, da quasi un decennio, a danno dei Fondi interprofessionali - arriva in tempi record il piano per investire le risorse. È contenuto nel nuovo Avviso, il n. 3 del 2023, che finanzia percorsi rivolti ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale, che verrà illustrato domani in...