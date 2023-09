Dal taglio del cuneo al welfare, il pacchetto del Governo oscilla tra i 12 e i 13 miliardi di Cl.T.









Dalla conferma del taglio al cuneo per i redditi medio-bassi alla riproposizione (e forse il rafforzamento) degli incentivi assunzionali in scadenza a dicembre, in primis per donne e giovani. E ancora: tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività, detassazione delle tredicesime, estensione della soglia esentasse per i fringe benefit, anche per i lavoratori senza figli e un primo pacchetto di misure per favorire la conciliazione vita-lavoro. In tutto, secondo le primissime stime, il pacchetto...