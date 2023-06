Decreto alluvioni: sospesi i termini anche per l’Ispettorato del Lavoro di Antonella Iacopini

Link utili Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 1006 del 12 giugno 2023 Nota

A seguito degli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in molte delle province e dei comuni dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, per effetto del Dl 61/2023, risultano sospesi dal 1° maggio fino al prossimo 31 agosto i termini dei procedimenti amministrativi in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati...