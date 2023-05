Dimissioni, scatta la norma anti abusi di G.Pog. e Cl.T.









In caso di dimissioni, se l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (quindi non occorre più licenziarlo per assenza ingiustificata). E ancora: si puntualizza anche la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione...