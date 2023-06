Domande fino a settembre per collaboratori e imprenditori di Mauro Marrucci

L’indennità da 500 a 3mila euro in base ai periodi di sospensione dell’attività per l’alluvione può essere presentata all’Inps in via telematica dal 15 giugno al 30 settembre









Il decreto 61/2023 ha previsto un’indennità nei Comuni colpiti dall’alluvione anche per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 12 giugno). Con la circolare 54 dell’8 giugno 2023, l’Inps ha fornito immediate istruzioni per l’erogazione di questo aiuto, a decorrere anche in questo caso dal 15 giugno, a favore dei lavoratori autonomi dei 91 Comuni colpiti dagli eventi meteorologici avvenuti in Emilia Romagna, Marche e Toscana dal 1° maggio scorso. I beneficiari...