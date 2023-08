Ebav Veneto: contributo una tantum per i danni subiti alla sede di attività di Cristian Callegaro

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'Ebav (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) prevede l'erogazione di un contributo una tantum a favore delle aziende per i danni subiti alla sede di attività produttiva a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale.

Il servizio si concretizza in un contributo all'azienda per i danni subiti alla sede dell'attività produttiva a causa di uno stato di calamità naturale dichiarato dalla Regione o di un evento atmosferico eccezionale.

La domanda deve essere...