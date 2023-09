Equo compenso, avviato il confronto per le tariffe dei senza Albo di Fe. Mi.

Al via l’operazione “parametri” necessari all’applicazione dell’equo compenso per le professioni non ordinistiche (legge 4/2013). Ieri si è svolto l’incontro tra le undici forme aggregative delle associazioni professionali presenti nell’elenco ministeriale e il sottosegretario al ministero delle Imprese e del made in Italy, Massimo Bitonci. Al Mimit, che già gestisce l’elenco delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, spetta il compito di gestire e stabilire dei parametri...