Esonero contributivo under 36

La domanda

Abbiamo avuto un lavoratore somministrato presso la nostra azienda per più di sei mesi, poi assunto direttamente in azienda, possiamo beneficiare dell'agevolazione?

Inoltre confermate che per un lavoratore assunto a tempo determinato direttamente dall'azienda per più di sei mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, l'esonero spetti?