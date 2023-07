Flat tax, rate, mini Ires: primo ok alla delega fiscale di Marco Mobili e Giovanni Parente









Un assaggio di flat tax per il lavoro dipendente: con la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva agevolata agli straordinari oltre una certa soglia, alle tredicesime e ai premi di produttività. La rateizzazione degli acconti di novembre. La mini Ires per chi investe o assume con l’alternativa del superammortamento dei costi. Ma anche il solco su cui tracciare in fretta l’allineamento italiano alla global minimum tax per le multinazionali, per cui la data di debutto è fissata al 1° gennaio ...