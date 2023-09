Formazione tecnica, nella riforma la risposta del Governo di Claudio Tucci









La risposta del governo all’allarme mismatch (lo scostamento tra domanda e offerta di lavoro) è nell’operazione di rilancio dell’intera filiera tecnico-professionale (Its Academy inclusi); nel potenziamento delle materie Stem, a cominciare dall’infanzia; e nel nuovo portale sul lavoro (la piattaforma Siisl), attiva per ora per ex percettori del Reddito di cittadinanza occupabili, ma che in autunno si aprirà ai cittadini per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ma procediamo con ordine...