Fringe benefit, tetto più alto per chi ha figli Reddito di inclusione, 350 euro di formazione di Claudio Tucci









Nuovo aumento della soglia di non imponibilità per i fringe benefit, il cui valore potrebbe salire, per questi ultimi mesi del 2023, dagli attuali poco più di 258 euro fino a 2-3mila euro, secondo l’ipotesi più accreditata (sono in corso le simulazioni sui costi), ma solo per i lavoratori con figli. L’annuncio di un nuovo intervento sui fringe benefit, cioè i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, dopo quelli operati nel 2022 contro caro energia e inflazione, si è saliti a 600...