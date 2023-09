Geometri, -45% di giovani. Effetto bonus sui redditi di Margherita Ceci

Nonostante la spinta del 110% non si ferma l’emorragia di iscritti under 35. In partenza la chance della laurea abilitante









Sembra risparmiare i geometri, la crisi dei redditi che nell’ultimo decennio ha colpito trasversalmente i giovani professionisti. Eppure la professione continua ad attrarre sempre meno giovani. I dati di Cassa geometri sono molto positivi, lato redditi dichiarati: per un under 35, il reddito medio nel 2021 era di 25.149 euro, l’equivalente dell’80% del reddito medio di categoria pari a 31.584 euro. Nel 2012, il rapporto percentuale era del 66 per cento. «Gli under 35 – fa notare la Cassa – riscontrano...