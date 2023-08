Giovani, donne, Sud: proroga per gli incentivi in scadenza di Gianni Bocchieri e Claudio Tucci









In vista di un autunno caldo e con le prospettive economiche incerte il governo è pronto a sostenere l’occupazione confermando, nella prossima legge di bilancio, un pacchetto di incentivi assunzionali, in primis su giovani e donne, in scadenza a fine anno. L’obiettivo è continuare a sostenere il mercato del lavoro che, nonostante le prime frenate del Pil, le difficoltà a livello internazionale e il caro prezzi, sta sfornando numeri positivi, sotto la spinta dei contratti a tempo indeterminato (stabilizzazioni...