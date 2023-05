Il Bonus asilo nido 2022 si richiede entro il 30 giugno 2023 di Gianfranco Nobis

Link utili Inps, messaggio 1346/2023 Messaggio

Prorogato al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della documentazione attestante il diritto a percepire, per l'anno 2022, il contributo spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati, e per l'utilizzo di forme di supporto presso l'abitazione a favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie.

La comunicazione ufficiale giunge dall'Inps attraverso il messaggio 1346 del 11 aprile 2023, il quale consentirà ai genitori interessati di beneficiare di una proroga del ...